Dove si opera Bremer?

sarà operato al ginocchio in Francia. Lo riporta su X il giornalista Andersinho Marques, connazionale del difensore della, senza però svelare la data dell'intervento che comunque dovrebbe svolgersi a breve. Il brasiliano, quindi finirà sotto i ferri fuori dai confini italiani, dove evidentemente ha trovato una soluzione adatta alle sue esigenze.Bremer, reduce dalla rottura del crociato nel match di Champions League contro il Lipsia, dovrà restare ai box per parecchi mesi, probabilmente per tutta la stagione. Il percorso di recupero sarà lungo, a tratti anche impegnativo, e inizierà proprio dall'intervento chirurgico a cui si sottoporrà a breve.





