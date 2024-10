Niente Nazionale per. L'esterno dellanon partirà con glidel CT Mauricio Pochettino in vista dei prossimi impegni, in quanto è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio alla caviglia che lo ha costretto a saltare anche il match di ieri contro il Cagliari. Fino alla vigilia sembrava che il problema fosse rientrato per il classe 2000, che aveva ricominciato a lavorare in gruppo. Dalla conferenza stampa di Thiago Motta, poi, è però emerso che gli ultimi allenamenti non avevano portato notizie confortanti per Tim, che ora avrà un paio di settimane libere alla Continassa per concentrarsi sul suo pieno recupero.