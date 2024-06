Juventus, Sancho esclude la permanenza di Chiesa?

Le tempistiche

Non fa eccezione la situazione sugli esterni offensivi, reparto che rispetto al recente passato sarà di fondamentale importanza per Juve del futuroSancho, dopo il prestito di sei mesi al Borussia Dortmund tornerà a Manchester ma probabilmente solo di passaggio. Il suo futuro è lontano dai Red Devils e la Juventus si è iscritta alla corsa. Già a gennaio Giuntoli aveva provato a prenderlo ed era vicinissimo alla conclusione dell'operazione (i dettagli). Sarebbe un colpo importante per i bianconeri. E la domanda viene spontanea,La risposta è no;Lo dimostra il tentativo per Felipe Anderson, i sondaggi per Greenwood e adesso il ritorno di fiamma su Sancho. Se la stagione iniziasse oggi, Thiago Motta avrebbe a disposizione sulle fasce solo Yildiz, Soulé e Chiesa., Kostic è sul mercato e dovranno essere sciolti i dubbi su Weah, sia sulla posizione in campo sia sul futuro.A dimostrazione di ciò, ci sono le tempistiche. Come raccontato. Potrà essere una situazione in bilico ancora per diverso tempo maAlla Continassa si continua a lavorare per mettere a disposizione di Motta un esterno di attacco per il suo 4-2-3-1 (o 4-3-3). Per Chiesa, se ne riparlerà più avanti.