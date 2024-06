Iling Juve, cosa non ha funzionato

Iling Juve, la stagione e i numeri

I numeri

Presenze: 27

Minuti: 983’

Gol: 1

Assist: 2

Costruire calciatori per la prima squadra bianconera o talenti che possono rappresentare un tesoretto sul fronte calciomercato. Questo l’obiettivo del progetto giovani che sta facendo le fortune di casa Juventus e Samuelè stato e probabilmente sarà a breve entrambe le cose. Sì, perché se da una parte sembra ormai imminente l’arrivo a Torino di Douglas Luiz , il percorso inverso in direzione Birmingham lo farannoe proprioVeloce, pronta e preparata laa prelevarlo dal settore giovanile delha cominciato la sua avventura alla Juventus tra le mura di Vinovo. Nessuno scatto in avanti – se non quelli in campo -, nelle prime stagioni in Under 19. Fisicamente dominante, duttile – mister Andrealo impiegò anche da mezzala -, magari non particolarmente pulito tecnicamente. Forte, lo si intuiva, ma gli mancava qualcosa e per questo il suo percorso è stato qualche chilometro orario più lento di quello di altri classe 2003 comeCosa mancava? Soprattutto la continuità, soprattutto durante la partita. Fiammate che lasciavano il vuoto intorno per poi prendersi lunghi break nel corso dei 90 minuti. Poi la promozione in– dove è stato di passaggio - e, questa volta sì, una decisa accelerazione del percorso con il salto il Prima squadra, agli ordini di MassimilianoUn percorso durante il qualeè cresciuto: tatticamente e tecnicamente. Ma non ha colmato appieno quel gap tra l’impressione di quello che potrebbe essere e quello che effettivamente è. Tradotto: sono continuati i momenti di discontinuità e tecnicamente ha dimostrato di avere ancora ampi margini di miglioramento. Infine, l’impressione è che se e quando Iling troverà un equilibrio tra, allora potremo parlare di un calciatore di alto livello. Ma, come sembra sempre più probabile, questo non avverrà con indosso la maglia della Juve.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.