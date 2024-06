Mi viene da sorridere, ma in realtà ci sarebbe da piangere., 26enne centrocampista, in questa fase del mercato juventino rappresentaassieme a. Per il portiere del Monza, peraltro, c’è già un accordo totale con i brianzoli sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Mentre per il brasiliano occorre– nell’ambito dell’operazione che porterà Westone Samuela effettuare il percorso inverso – affinché possa essere attivato il pulsante verde.Nonostantenon sia ancora approdato a Torino, tuttavia,. In tutta franchezza, del tuttoPerché non si capisce come, un calciatore di tale caratura, per certi opinionisti (?). Ma chi è DL? Uno che nell’ultima stagione ha collezionato 53 presenze impreziosite da 10 goal e altrettanti assist, nonché faro in mezzo al campo di una squadra che – in Premier League, ripeto Premier League –E poi, ma sicuramente sarà un dettaglio, parliamo di uno che è stato convocato dal Brasile per l’imminente Copa America.Nei giorni scorsi ascoltavo l’intervento a Sky di, uno che di calcio inglese (e non solo) la insegna a molti, e ha definito“uno tra i migliori nel suo ruolo”. Ecco.Come se non bastasse, poi,Ad oggi, al di là dei chiacchiericci legati alla trattativa, non abbiamo ancora la certezza dei due prezzi. Si vocifera chepotrebbe valere circa 18 milioni, okay,Per uno che nell’ultima annata le ha giocate praticamente tutte, con un ottimo rendimento, ed è un giocatore chiave della Nazionale statunitense.. I margini di miglioramento non mancano e, infatti, non è che questa partenza mi faccia impazzire. Ma capisco le dinamiche e, sicuramente,Resta un solo fatto, ovvero che nel campo minato e – non regolamentato – delle plusvalenze,Ma, si sa, i bianconeri fanno (sempre) notizia. Nel bene, ma soprattutto nel male, purché se ne parli. Anche dicendo o scrivendo