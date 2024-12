Pochi giorni fa scrivevamo che uno dei migliori regali di Natale che si potesse fare aera "lo spirito della Juventus di un tempo" , quella capace di vincere anche le partite più sporche e scivolose. Ecco, evidentemente Santa Claus non si è presentato alla porta del tecnico bianconero in tempo per questo 29 dicembre. Che poi la sfida all'Allianz Stadium contro lanon è nemmeno stata così "sporca", se non altro perché oggi la squadra di casa aveva legittimato il vantaggio senza mai uscire dalla gara, ma in fin dei conti il risultato è stato lo stesso… di sempre: un pareggio che non accontenta nessuno e lascia tanto amaro in bocca, con il rimpianto di altri due punti persi per strada proprio quando sembravano ormai acquisiti.Il copione è davvero sempre uguale. Perché la Juventus ha visto svanire la vittoria da situazione di vantaggio in troppe occasioni in questi primi mesi sotto la guida di Thiago Motta,, quando sarebbe bastata un po' di "malizia" in più per conquistare il bottino pieno (meritato, almeno in alcuni casi). La sensazione, confermata dal più recente 2-2, è che l'allenatore bianconero debba ancora migliorare nella- che non dura mai solo un tempo e solitamente non si conclude dopo un goal segnato - specialmente, come ha detto lui stesso , quando la sua squadra è in una fase favorevole.E poi un altro tema non da poco, strettamente collegato a quello di cui abbiamo appena scritto: la Juventus di questa striscia infinita di pareggi sembra aver perso. Perché va bene il discorso degli infortuni, va bene quel pizzico di sfortuna , ma certe sbavature difensive - quando non si parla di veri e propri errori - non sono più perdonabili a una squadra che teoricamente dovrebbe lottare almeno per un piazzamento in Champions League. Anche la cattiveria, la concentrazione, la capacità di stare in campo con la testa giusta, del resto, vanno allenate tutti i giorni.

