La prima cosa che si fa in questi casi, quando il risultato è beffardo (e pure bugiardo), è andare a guardare la classifica. Al giro di boa, la Juve è sesta. Ha gli stessi punti della Fiorentina, 32, con la Viola che ha un a partita in meno. Potenzialmente può essere scavalcata dal Bologna, a quota 28 e con due partite in meno. Dietro vorrebbe correre pure il Milan. E guai a guardarsi avanti: tutte hanno fatto filotto, che è la vera differenza rispetto a chi può ambire allo scudetto e chi resta aggrappato ai sogni sotto l'ombrellone.Non è finito il 2024, ma sono già finiti parecchi sogni. Quello scudetto, tanto per iniziare. Però soprattutto l'idea di avere una squadra feroce, aggressiva, organizzata. E bella. Sempre bella. Bella proprio perché continua. Di tutte quelle promesse, ecco, il destino ne ha mantenute giusto qualcuna. Il tempo di illuderci, di permetterci di guardare altrove davanti alle prime avvisaglie.Questa squadra non perde, vero. Ma si può dire soprattutto che non vinca, o che lo faccia sicuramente a singhiozzo. E il futuro ha esattamente quest'immagine qui: un po' di respiro, poi la contrazione. Neanche lo spavento della Champions più lontana aiuta a perderlo. Nemmeno le scosse che ha dato la Champions, come quando si diceva che la vittoria con il City sarebbe stata un boost di energie.E' un circolo vizioso, questa stagione.Le altre vanno, i bianconeri hanno il motore inceppato. L'hanno avuto almeno per 4 mesi. Concedendo gol dopo le lodi alla difesa, non segnando più quando invece Vlahovic e gli altri sembravano invincibili."Questa è una squadra che sa fare tutto", dice Motta. Ma che è specializzata in nulla. Soprattutto nell'inafferrabilità dei tre punti. L'errore di Cambiaso ha solo scoperto le carte, ma sul tavolo erano già presenti.