Le parole dia Sky dopo- "Di questo sono molto contento, abbiamo attaccato e cercato sempre il terzo goal, senza metterci a difendere per non prendere goal. Oggi era da vincere, da fare il terzo goal per chiuderla, invece abbiamo lasciato a loro la possibilità di restare in partita".- "Non mi concentrerei su quelle. Oggi abbiamo avuto qualche giorno in più di riposo, c'era energia, ma non abbiamo chiuso la partita. Lì possiamo gestire meglio la partita, dietro abbiamo concesso ma loro sono una squadra di qualità. Alla fine conta il risultato, che dice che non siamo stati in grado di fare un goal in più".- "Vado partita per partita, oggi abbiamo avuto tanti momenti buoni e chiudere con il terzo goal sarebbe stato giusto. Questo è quello che ci è mancato oggi, per le prossime vedremo partita per partita".- "In altre partite in cui siamo andati in vantaggio abbiamo gestito meglio la fase difensiva, ricompattandoci. Oggi era da cercare il terzo goal e chiudere la partita, con una squadra come la Fiorentina se ti metti indietro diventa difficile. Abbiamo ragazzi come Khephren, Manu, Savo, Francisco, Koop, che ha voglia di andare in avanti e cercare il goal, sono ragazzi che possono trascinare tanti altri che possono andargli dietro".- "Mancata la precisione, dobbiamo migliorarla perché abbiamo creato ed è lì che si fa la differenza".