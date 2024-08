IN GALLERY LE 5 PRINCIPALI NOTIZIE DI OGGI.

Giornata molto intenta in casabianconeri si sono allenati questa mattina ed è stato il primo lavoro insieme alla squadra per Teun Koopmeiners. Chi invece ha lasciato ufficialmente la Juve èche ha firmato in giornata il contratto con il Liverpool.Mercato, appunto, perché Giuntoli è ancora al lavoro in queste ultime ore prima della chiusura. Ci sono le uscite di quei giocatori che non fanno parte del progetto e per cui si cercherà una soluzione fino alla fine oltre ovviamente alla situazione di, per cui oggi non sono arrivati segnali incoraggianti. E' stata però anche e soprattutto la giornata dei sorteggi di Champions, in cui la Juve ha scoperto chi affronterà nella prima fase del nuovo format.