Sorteggi Champions League, la diretta video



Champions League 24/25, il sorteggio: chi sono le sfidanti della Juventus

Champions League 2024/2025, come funziona il sorteggio

Nuova Champions League, come funziona: il regolamento

Champions League 2024/2025, le squadre partecipanti

Italia (5): Inter, Juventus, Atalanta, Milan, Bologna

Germania (4): Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Stoccarda, Lipsia, Borussia Dortmund

Spagna (4): Real Madrid, Barcellona, Girona, Atlético Madrid;

Inghilterra (4): Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa;

Francia (4): PSG, Monaco, Brest, LOSC Lille;

Olanda (2): PSV Eindhoven, Feyenoord;

Portogallo (2): Sporting Lisbona, Benfica;

Belgio (1): Clubbe Bruges;

Scozia (1): Celtic;

Ucraina (1): Shakhtar Donetsk;

Austria (2): Sturm Graz, Salisburgo;

Croazia (1): Dinamo Zagabria;

Repubblica Ceca (1): Sparta Praga;

Slovacchia (1): Slovan Bratislava;

Serbia (1): Stella Rossa;

Svizzera (1): Young Boys.

Champions League, le fasce

Fascia 1

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ENG)

Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Liverpool (ENG)

Inter (ITA)

Dortmund (GER)

Leipzig (GER)

Barcelona (ESP)

Fascia 2

Leverkusen (GER)

Atlético de Madrid (ESP)

Atalanta (ITA)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Arsenal (ENG)

Club Brugge (BEL)

Shakhtar Donetsk (UKR)

AC Milan (ITA)

Fascia 3

Feyenoord (NED)

Sporting CP (POR)

PSV Eindhoven (NED)

GNK Dinamo (CRO)

Salzburg (AUT)

Lille (FRA)

Crvena Zvezda (SRB)

Young Boys (SUI)

Celtic (SCO)

Fascia 4

Slovan Bratislava (SVK)

Monaco (FRA)

Sparta Praha (CZE)

Aston Villa (ENG)

Bologna (ITA)

Girona (ESP)

Stuttgart (GER)

Sturm Graz (AUT)

Brest (FRA)

Poco dopo la, si alza il sipario sulla stagione europea che vedrà protagonista la Juventus , tra le partecipanti della nuovaal debutto con una formula rivoluzionata. Quello che non cambia, però, è l’ansia e l’eccitazione per il momento dei sorteggi che svelerà quali saranno le squadre a sfidare i bianconeri nel primo turno della competizione A partire dalle 18, i sorteggi della nuova Champions League. Li guardiamo e commentiamo in diretta sul nostro canale Youtube, dalle 18:30, insieme ad Alessio Tacchinardi. Di seguito la diretta:A partire dalle 18.Le 36 squadre saranno sorteggiate manualmente utilizzando le palline, e il software assegnerà casualmente 8 avversarie a ciascuna squadra nelle 4 fasce, determinando anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Il sorteggio inizierà con la prima fascia, assegnando gli avversari a tutte le 9 squadre, proseguendo poi con le altre fasce in ordine decrescente. Il software garantirà la casualità del sorteggio, rispettando le regole, come il divieto di scontri tra squadre della stessa nazione e un massimo di 2 avversarie della stessa nazione per club, evitando così eventuali situazioni di stallo.La UEFA ha annunciato che, a partire dalla stagione 2024/25, la fase a gironi della Champions League sarà sostituita da una fase campionato con 36 squadre. Le squadre giocheranno otto partite contro avversari diversi, con metà delle partite in casa e metà in trasferta. La classifica sarà unica e basata sui risultati delle partite. Le prime otto squadre accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi per completare il quadro degli ottavi. Le squadre dal 25° posto in giù saranno eliminate.