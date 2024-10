Una giornata di vigilia in casa, domani alle 12.30 i bianconeri disaranno impegnati per la sfida contro il Cagliari in programma all'Allianz Stadium che per l'occasione sarà sold out. Il tecnico Thiago Motta ha come di consueto presentato la sfida in conferenza stampa. A breve invece si opererà Gleisonche potrebbe aver scelto lo stesso dottore che ha operato sia Giorgio Chiellini che Federico Chiesa. Non solo, domani non sarà presente per la sfida Timothy Weah. Sullo sfondo resta sempre la situazione legata a Paulche a marzo potrebbe ritornare in campo. Vince anche lache si porta a sei punti di vantaggio sulla Roma, con la sfida alle giallorosse in programma allo Stadium domenica prossima.Clicca su "vai alla gallery" per leggere le cinque notizie della giornata di oggi.





