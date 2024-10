Sampdoria-Juventus Women: le pagelle

La Juventus Women trionfa allo stadio la Sciorba di Genoa contro la Sampdoria grazie alla doppietta di Cristiana Girelli. Bianconere a punteggio pieno a 15 punti in classifica. Le pagelle:esordio assoluto in maglia della Juventus Women, tranquilla e sicura.solida, propositiva, una buona gara.alterna grandi chiusure a qualche brivido ma regge bene.duella con Della Peruta ma non si fa sorprendere.rispetto alla Fiorentina oggi ha piglio meno incisivo ed offensivo. Duella con Bertucci e la fa tremare in qualche occasione. Dal 86'S.V.senza la sua compagna di reparto Caruso tiene sempre la mediana in ordine, pressa e corre moltissimo, una buona gara. Dal 86'S.V.serve l'assist a Girelli per il raddoppio, poi si fa ingenuamente ammonire, peccato. Detta geometrie in mezzo al campo.le viene annullato un goal per fuorigioco, dubbio, da quel momento esce dalla gara, non riesce ad incidere.Posizione arretrata, subisce un numero incredibile di colpi dalle avversarie. Avvia un duello personale con la ex compagna Bertucci, non riesce però ad incidere ma è abile a pescare Lehmann in profondità per l'assist a Girelli. Dal 59'6,5 entra e fa sporcare i guantoni ad Aprile.è la sua partita. Di testa è probabilmente una delle più abili del campionato e anche oggi lo conferma. Devastante. Dal 59'6 entra e si sacrifica molto.assist al bacio per Cristiana Girelli ma il goal che si divora al 60' è un errore abbastanza grave. Dal 77'S.V.tiene alta la concentrazione, sempre, anche quando non è facile. La sua Juventus ora è prima in classifica a quindici punti.





