Come cambia il centrocampo per Juventus-Cagliari?

Domanda diretta e risposta probabilmente un po' vaga:dice: tutti stanno bene, tutti possono giocare, ma per sua fortuna la quadra è stata già trovata. Tre pezzi pesanti alle spalle di Vlahovic, l'unico forse insostituibile (l'altro era Bremer).Così, l'infortunio di Nico Gonzalez e la conseguente assenza, porta a pensare che quei meccanismi offensivi non saranno poi tanto toccati. L'idea del mister è fare un cambio tutto sommato lineare e preciso, senza grossi stravolgimenti. La soluzione più semplice potrebbe essere pure quella più efficace:Salvo riflessioni sulle sue condizioni fisiche,Pure per la difesa: se "tutti stanno bene, tutti possono giocare", come dice, perché cambiare ciò che funziona? Savona può trovare un altro posto da titolare, Kalulu è già manna dal cielo e Gatti può affiancarlo con una serenità alla Bremer. Sulla sinistra il fulcro del gioco resterà, mentre davanti al reparto arretrato un po' di ragionamenti si possono fare con discreta serenità.hanno sì dimostrato di essere elementi importanti, ma quanto sono imprescindibili nell'idea di mister Thiago? La sensazione è che Locatelli possa tornare a trottare dal primo minuto, magari con Thuram al suo fianco. Douglas Luiz, al momento, sembra leggermente indietro, così come lo stesso Cabal per la difesa: c'è chi merita - di più - di giocare. Sarà questo, l'undici di Motta? Rispetto ad altre vigilie, pare proprio che qualche dubbio sia rimasto. Quantomeno con più vigore.





