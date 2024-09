Volge al termine un'altra giornata ricca di notizie in casa, dove i riflettori si sono accesi soprattutto su due macro-temi: la vigilia del match contro ilallo stadio Ferraris - con il provvedimento di chiusura dello stadio ai tifosi e le parole di Thiago Motta, che a sorpresa ha svelato quella che sarà l'intera formazione bianconera - e l'approvazione ufficiale del bilancio del club, con un rosso di 199 milioni di euro.Da segnalare, poi, la lunga e interessante intervista di Cristiano Giuntoli, che ha condiviso con Il Corriere della Sera alcune riflessioni e svelato tanti retroscena degli ultimi mesi di lavoro alla Continassa. Ma non è tutto, perché questo venerdì è stato davvero denso di spunti e novità, anche ovviamente in vista della sfida di domani.





