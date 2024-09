La Juventus nella giornata di domani giocherà contro il Genoa di Alberto Gilardino. Match che andrà in scena alle ore 18.00 presso lo stadio Marassi di Genova. Ancora da capire se la gara si giocherà a porte chiuse a causa dei disordini tra le tifoserie nel derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa in Coppa Italia. Durante la conferenza stampa della vigilia il tecnico bianconero ha svelato la formazione titolare che scenderà in campo contro il Grifone, con una novità sulla fascia. tante novità nel reparto arretrato, a cominciare dal portiere.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui