Genoa-Juventus a porte chiuse: la decisione

La decisione era nell'aria da ormai ieri ma adesso è arrivata la certezza: il match traNiente tifosi quindi allo stadio Luigi Ferraris, decisione presa dopo quanto avvenuto nel pre e nel post partita del derby tra Genoa e Sampdoria.Dopo gli scontri avvenuti nel pre e nel post partita di Genoa-Sampdoria, match disputato mercoledì sera, il prefetto di Genova ha deciso di far giocare la gara contro la Juventus, in programma sabato alle 18, a porte chiuse. Il bilancio dopo i fatti di Genova è di 41 feriti tra le forze dell'ordine, di cui alcuni gravi. Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato ha dichiarato: " Tre arresti e alcune denunce e ancora oggi sono in corso attività degli investigatori che stanno esaminando le immagini registrate". Genoa-Juventus si giocherà senza tifosi.