Bilancio Juventus al 30 giugno 2024: rosso di 199 milioni

Il consiglio d'amministrazione della, che come già noto, si è chiuso con un passivo. In particolare, lIl comunicato della Juventus.- 60% della perdita deriva da fattori negativi non recurring, quali la mancata partecipazione alle competizioni UEFA e oneri non ricorrenti- Indebitamento sceso di 100mln, con il debito attuale che risulta inferiore al valore di mercato dell’Allianz Stadium (cui si aggiungono le proprietà dell’HQ e dei due Training Center)- Elevate probabilità di break-even operativo già nella stagione 2024-2025 (con una riduzione di costi del personale tesserato per 4 anni consecutivi, sceso di oltre 150mln)- Conferma dell’obiettivo del piano di utile netto e cash flow positivi nella stagione 2026-2027"