Oggi è stata una giornata intensa per la, con diverse notizie che hanno scosso il mondo bianconero. La prima riguarda l'accordo tra lae laper il trasferimento di Moise. L'attaccante italiano si trasferirà a Firenze per una cifra superiore ai 13 milioni di euro. Questo trasferimento rappresenta una mossa strategica per la Juventus, che mira a riorganizzare il proprio attacco in vista della prossima stagione.Un altro grande colpo di mercato per la Juventus è stato l'arrivo di. Oggi il centrocampista brasiliano ha svolto le visite mediche a Las Vegas, dimostrando la determinazione dellaa rafforzare la propria rosa con giocatori di qualità. Douglas Luiz, noto per la sua abilità tecnica e la sua visione di gioco, sarà un'aggiunta preziosa per il centrocampo bianconero.La Juventus sta accelerando anche per l'acquisto di Khephren, giovane talento francese. La società torinese vuole anticipare i tempi per consegnarlo a Thiago Motta già per la ripresa degli allenamenti. Thuram, noto per la sua versatilità e le sue doti fisiche, rappresenta un investimento importante per il futuro del club.Inoltre, la Juventus sta lavorando su altri fronti di mercato per rinforzare ulteriormente la squadra. La dirigenza è impegnata a trovare un equilibrio tra esperienza e gioventù, con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva sia in Italia che in Europa.