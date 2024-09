quella appena giunta al termine in casa Juventus. I bianconeri si stanno preparando alla trasferta di Marassi contro il Genoa agli ordini didopo lo 0-0 dello Stadium sabato contro il Napoli. In tutto questo però, perchè nella sfida a reti bianche non è nemmeno entrato in campo Douglas Luiz? Costato in estate 50 milioni di euro alla Juventus ma ancora non in grado di incidere e quali sono le idee di Thiago Motta verso il Genoa? Le prime idee chiaramente. A questo si aggiunge la disavventura a Trapani della Juventus Next Gen di Paolo Montero e le parole di Antonio Cassano. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le cinque notizie della giornata.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui