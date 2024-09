Cosa è successo?

Disavventura per la, reduce dal prezioso pareggio per 1-1 maturato sul campo del Trapani. La squadra di Paolo Montero è stata infatti costretta a trascorrere la notte in aeroporto, ritardando di diverse ore il suo rientro a Torino.A causa di un guasto all'aereo che avrebbe dovuto riportare il gruppo squadra bianconero nel capoluogo piemontese, Guerra e compagni sono stati costretti ad una lunga ed interminabile attesa all'aeroporto siciliano, al punto da passare la notte accampati per terra di fianco al gate. Il volo previsto prima alle ore 2, poi spostato alle 3 e successivamente alle 7, non è mai partito. Solo in mattinata, la Next Gen è riuscita ad imbarcarsi su un volo di linea - decollato alle 9 - e a fare finalmente rientro a casa.





