Quanto tornano Milik e Conceicao dagli infortuni

Laha evidentemente un problema offensivo in questo momento, sia legato alla poca produzione complessiva, sia per le prestazioni individuali diE in tutto questo, non si può notare come nella rosa bianconera ci siano delle lacune in attacco. Vlahovic infatti non ha veri sostituti da inizio stagione consono gli unici due giocatori attualmente fuori per problemi fisici. Ecco come stanno e quando possono tornare.Infortunatosi prima dell’Europeo (intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro)perchè come riferisce la Gazzetta dello Sport, il polacco sente ancora dolore. Inizialmente si pensava che avrebbe potuto recuperare per queste partite e una delle date cerchiate in rosso era proprio Juventus-Napoli. Niente da fare però, il polacco salterà anche le prossime partite. Per riaverlo Thiago Motta dovrà attendere la sosta di metà ottobre.Meno preoccupante la situazione di Conceicao; il nuovo acquisto della Juventus si è infortunato in allenamento dopo aver esordito contro la Roma. L'esterno dovrebbe tornare a disposizione del tecnico nel giro di poco tempo. Per la prossima gara con il Genoa rimane in forte dubbio ma(2 ottobre).