Juventus, le cinque notizie di oggi venerdì 13 settembre 2024

Altra giornata importante in casa Juventus , tra la conferenza stampa di Thiago Mottae la vigilia della sfida di campionato contro l'EmpoliIn conferenza stampa Thiago Motta, oltre ad aver sottolineato il grande valore tecnico e morale di Dusan Vlahovic all'interno del gruppo squadra, ha chiarito come la squadra sia concentrata esclusivamente sulla sfida di Empoli e non sull'imminente filotto di partite che include il debutto in Champions League di martedì 17 settembre con il PSV.Il tecnico italo-brasiliano è chiamato infine a risolvere alcuni possibili ballottaggi in chiave undici titolare che domani darà il la alla sfida della Computer Gross Arena.





