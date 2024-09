La difesa: i nodi da sciogliere sulle fasce

Lasi prepara a tornare in campo ine a ripartire, dopo un buon inizio di stagione, dalla trasferta sul campo dell'Empoli, ovvero il match che precederà il ritorno ufficiale dei bianconeri in Champions League, chiamati ad ospitare il PSV martedì prossimo. Ma come ha ben spiegato Thiago Motta in conferenza stampa, il focus è e deve essere esclusivamente sull'Empoli. E proprio in vista della sfida in terra toscana, l'allenatore bianconero potrebbe trovarsi alle prese con qualche ballottaggio di formazione.In difesa Thiago Motta ripartirà dai cosiddetti intoccabili: Di Gregorio, Bremer e Gatti rappresentano i punti fermi dai quali ripartire. A capire, invece, sono le decisioni che Thiago Motta prenderà riguardo ai terzini. A sinistra si dovrebbe andare verso la conferma di Cabal, mentre sulla fascia destra Kalulu è in procinto di mettere la freccia per sfilare a Savona un posto tra gli undici.Per quanto riguarda la coppia in mediana che andrà ad imbastire il 4-2-3-1 di Thiago Motta, l'unico ad essere certo di un posto sembra essere Manuel Locatelli. Al fianco del centrocampista italiano, salvo sorprese dell'ultim'ora, dovrebbe esserci Douglas Luiz che - nel corso della pausa - ha potuto allenarsi a pieno regime alla Continassa. Lo stesso non si può dire di Khephren Thuram, tornato in gruppo dopo l'infortunio, ma che non può essere ragionevolmente al top della condizione. Anche Nicolò Fagioli dovrebbe partire piuttosto defilato nelle gerarchie di Motta per la sfida di Empoli.Per quanto riguarda l'attacco, la situazione sembra piuttosto delineata: Vlahovic agirà da epicentro offensivo, mentre alle sue spalle dovrebbe toccare a Teun Koopmeiners debuttare dal primo minuto con la maglia della Juventus. Sicuro del posto è anche Kenan Yildiz che partirà dall'inizio agendo largo a sinistra. L'unico potenziale nodo da sciogliere è quello relativo alla corsia di destra: Cambiaso parte in pole position, incalzato da Timothy Weah e da Nico Gonzalez, ma l'italiano classe 2000 sembra godere di un vantaggio piuttosto importante.