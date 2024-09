Juventus, le parole di Thiago Motta su Danilo

La sua esclusione dall'undici titolare nelle prime uscite bianconere - con il passaggio della fascia da capitano sul braccio di Federico Gatti - aveva fatto sorgere qualche interrogativo, con molti tifosi e addetti ai lavori a lambiccarsi sulle vere ragioni dietro alla scelta di: che fosse un problema di condizione o la questione era più che altro tecnico-tattica? E in tal caso, quanto spazio potrà avere nei mesi a venire?L'inizio di stagione alladisi è rivelato meno scontato del previsto, ma d'ora in avanti la situazione potrebbe cambiare. Magari portando con sé anche una novità tattica. "Lo vedo molto bene, è importante per noi come tanti altri", ha affermato in conferenza stampa , ricollegandosi poi a quanto successo nei giorni scorsi in Nazionale. "Con il Brasile ha giocato terzino un po' più bloccato, lo può fare da noi come può giocare anche centralmente. Vedremo di partita in partita in base a cosa serve".La sensazione, quindi, è che per Danilo lo spazio non mancherà (se non altro perché il calendario della Juventus richiede la disponibilità di tutti). E il contributo del capitano, con la sua esperienza, potrebbe rivelarsi decisivo. Tanto in campo - e nello specifico in difesa, dove sarà necessario - quanto nello spogliatoio.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui