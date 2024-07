Juventus, chi si allena con Thiago Motta

Il mercato è il fattore che può ancora cambiare diverse cose, in entrata e in uscita. Rispetto alla prima settimana e a quella del ritiro in Germania, però, adesso il gruppo a disposizione die che lavorerà alla Continassa nel corso della stagione va definendosi. Il ritorno degli ultimi effettivi, dopo le ferie, ha avuto come conseguenza il ritorno di alcuni ragazzi a Vinovo, per allenarsi con la Next Gen. Qualcuno è andato, qualcuno è rimasto: facciamo il punto.Dalle immagini condivise dalla Juventus, attraverso il suo sito ufficiale, si può notare come Luis– fin qui sempre con la prima squadra -, siano tornati a Vinovo per allenarsi agli ordini di mister Paolo Montero. Per l’uruguaiano si prospetta un nuovo prestito, più complicata la situazione di Luis Hasa che ha richieste in Serie B – Sampdoria e Palermo su tutte -, e il contratto in scadenza nel 2025. Come raccontavamo , in questa prima fase saranno soprattutto in tre ad allenarsi con costanza con la prima squadra: Nicolò, Jonase Vasilije. In ogni caso, le porte tra Continassa e Vinovo restano girevoli: saranno in molti ad avere, durante il corso della stagione, l’occasione di mettersi in mostra e strappare una convocazione e, perché no, magari dei minuti importanti in competizioni ufficiali con la maglia della prima squadra della Juventus.