Mettere benzina nelle gambe, lavorare sull’idea di gioco, fare gruppo. Il ritiro in Germania della Juventus non è stato un passaggio banale di questo pre campionato a tinte bianconere e ha avuto più di uno scopo. Tra questi, la possibilità perdi osservare da vicino alcuni giocatori “sotto esame” e decidere il loro futuro. Dalle decisioni dell’allenatore, infatti, passeranno anche le strategie di mercato Tra i giocatori da osservare attentamente, i tanti giovani della Next Gen aggregati al gruppo. E su questi, Thiago Motta si è fatto un’idea piuttosto chiara. In particolare, sono in tre ad aver convinto e che nelle prossime settimane si alleneranno in pianta stabile con la prima squadra.