Juventus-Milan, le scelte di Thiago Motta: chi gioca in attacco

I dubbi verso Juventus-Milan

Prima partita del nuovo anno per lae prima volta in cui i bianconeri si presenteranno in stagione con un attacco al completo, senza considerare Arek Milik, che non è mai stato disponibile. Oltre a. Chi più e chi meno, ad eccezione di Yildiz, sono rimasti fuori nel corso della prima parte di stagione, in molti casi anche contemporaneamente. Thiago Motta si trova davanti ad una situazione mai avuta prima, ed è una bellissima sensazione.Immaginando che Mottae quindi non si rivedrà la Juve super offensiva con Koopmeiners arretrato e i quattro attaccanti, ci sono tre posti per cinque giocatori, sei considerando anche Mbangula, titolare nell'ultima di campionato. Chi giocherà sulla trequarti dietro Vlahovic?, nonostante le parole del tecnico in conferenza che non ha escluso possa partire dalla panchina.I ballottaggi più grandi sono sugli esterni: Kenan si candida a tornare dal primo minuto dopo l'esclusione iniziale con la Fiorentina. A destra invece i bianconeri hanno tre diverse soluzioni, Weah, Nico o Conceicao. Lo statunitense è reduce dallo stop fisico e a meno di clamorose sorprese, al massimo potrà subentrare a partita in corso.che il tecnico aspettava e sperava di avere già in questi mesi, dove troppe volte invece ha dovuto ricorrere a soluzioni obbligate.