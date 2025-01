Le parole di Thiago Motta

La semifinale dellache vedrà laopposta alsarà una sfida speciale soprattutto per. Il numero 7 bianconero, infatti, si giocherà la possibilità di mettere le mani sul primo trofeo della sua esperienza in maglia zebrata.Per farlo, 'Chico', sarà chiamato a vedersela con una squadra allenata dal padre Sergio, diventato da pochi giorni nuovo tecnico rossonero in seguito all'esonero di Paulo Fonseca. Un faccia a faccia in famiglia, dunque, con vista sulla finalissima in programma nel giorno dell'Epifania.Un appuntamento importantissimo per il calciatore che la Juventus ha prelevato dal Porto in prestito oneroso ma con la ferma volontà di fare in modo che il giocatore possa legarsi a lungo alla Vecchia Signora."Chico domani vedremo se giocherà, sta bene ed è motivato come sempre. Non cambierà niente per lui, sarà concentrato sulla partita per affrontare una grande squadra, abituata a giocare competizioni importanti".

"Non sono per niente emozionato, mi vedete gli occhi strani perché ho avuto la febbre stanotte, sono raffreddato. Mio figlio… A casa sono suo padre, domani è mio avversario. Lo sa, è stato cresciuto così e lo voglio battere, come lui vuole battere me. Spero di essere più felice io domani. Le sue caratteristiche ne fanno un giocatore irriverente, ma per me non vuol dire niente. Ci sono tante qualità da tenere presente, quelle fisiche e tecniche, il capire il gioco. Lui lo sa, è cresciuto così, un giocatore che ha solo una bella caratteristica con me non gioca. Sapevo che lui era un giocatore irriverente e ha anche altre doti per il calcio di livello, qui in Italia o ovunque".