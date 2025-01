Thiago Motta in conferenza, le parole

Di cosa parlerà Thiago Motta

Mister, da Riad, in conferenza stampa presenta la semifinale di Supercoppa italiana, contro il Milan , che la Juventus giocherà domani sera.- "Chico domani vedremo se giocherà, sta bene ed è motivato come sempre. Non cambierà niente per lui, sarà concentrato sulla partita per affrontare una grande squadra, abituata a giocare competizioni importanti".- "Capace di fare tutti e due i ruoli, è un vantaggio per noi averlo. Potrebbe anche partire dalla panchina, come tutti".- "Non ho mai visto nessuno entrare in campo per perdere. Questa è una competizione diversa, ci sono partite secche, uno stimolo in più per entrare in campo e fare le cose che sappiamo fare per dare il massimo e andare avanti".- "Francisco ha libertà in certe zone del campo per esprimere le sue qualità ma ci sono tante cose da rispettare, per giocare con i compagni. Il Milan è una grande squadra, con un allenatore che ha lavorato bene con il Porto. Abbiamo grande rispetto per l'avversaria ma anche grande consapevolezza. Sono partite belle da giocare, facciamo questo lavoro per competere a questo livello. Non mi immagino un giocatore che domani non abbia voglia di stare in campo, sono momenti importanti ma belli, da gestire nel modo giusto anche a livello emotivo. Dobbiamo avere voglia, ambizione, il controllo emotivo per fare le scelte giuste".- "Saremo pronti per affrontare il miglior Milan, entreremo bene in campo e sappiamo le cose che dobbiamo fare, quelle che non devono mancare per competere con una squadra abituata a giocare a questi livelli".- "Alla fine tutto fa la differenza, i dettagli sono importanti. Siamo concentrati e determinati per essere la miglior versione di noi stessi, migliorare ciò che non è andato come volevamo. Abbiamo una grande squadra che andrà in campo per rispettare l'avversario ma anche portare la gara dalla nostra parte".- "Giovane, è all'inizio. Riesce a fare cose importanti ma è giovane, deve continuare a migliorare e crescere, imparando dall'allenatore ma anche dai tanti esempi positivi che abbiamo in squadra come Locatelli, che ha il modo giusto di comunicare con i compagni. Kenan ha tantissimi esempi positivi".- "Voglio vincere, per questo ho scelto questa professione. Ma oggi non è un'ossessione, faccio tutto quello che posso per aiutare i miei giocatori. Sono tranquillo e convinto della forza che abbiamo, sia individuale che collettiva. Domani abbiamo una bellissima partita da affrontare imponendo il nostro gioco".- "Non parlo dei giocatori altrui, come sono geloso dei miei giocatori e non vorrei che altri ne parlassero. Lì ci sono tanti giocatori forti, giocare nel Milan o nella Juventus è così".- "Ringrazio per l'accoglienza qui, siamo in un posto perfetto per lavorare, con un clima ottimo. Non è facile nè difficile con il cambio dall'altra parte, deve incidere poco per noi, poi chiaramente porterà qualcosa di nuovo. Già prima avevano un grande allenatore, per cui ho rispetto, ma ha passato un momento difficile perché non è mai facile andare via così. Siamo pronti a tutto, questa è la cosa più importante, dipenderà da noi al di là dell'allenatore e di quello che c'è dall'altra parte".- "Un campionato che sta crescendo tanto, poi oggi la mia opinione non posso dartela perché non ho seguito tantissimo, ma sicuramente se continua così di sicuro crescerà in fretta".- "Non sono d'accordo, abbiamo anche vinto. Fa parte del gioco, abbiamo meritato quello che abbiamo fatto. Sono stati momenti diversi, con la Fiorentina abbiamo fatto tante cose molto bene e ci è mancato chiudere la partita, in altri pareggi è andata diversamente e di sicuro non siamo contenti nè soddisfatti. La classifica dice che dobbiamo migliorare ma adesso siamo concentrati sulla Supercoppa, competizione corta e importante, e vogliamo passare in finale, a tutto il resto penseremo in un altro momento".- "Abbiamo la fortuna di essere una squadra con tifosi che ci seguono in tutto il mondo, questo è uno stimolo e una responsabilità bellissima. Non ho mai promesso niente a nessuno perché alle parole non credo, credo nei fatti e nel lavoro quando prendiamo una responsabilità. Dalla prima all'ultima persona alla Continassa, perché vogliamo portare sempre più in alto una maglia prestigiosa che seguono tantissime persone. Sentiamo il sostegno ogni giorno".In conferenza stampa, Thiago Motta sarà al centro dell’attenzione mentre presenterà la tanto attesa sfida di Supercoppa contro il Milan. L’allenatore si soffermerà sull’importanza della partita, fornendo un quadro dettagliato dello stato di salute del gruppo, con particolare attenzione alla condizione fisica e mentale dei giocatori. Inoltre, Motta parlerà delle motivazioni che animano la squadra, sottolineando l'importanza di un approccio determinato. Infine, discuterà degli aspetti tattici, offrendo spunti sulla strategia da adottare per affrontare un avversario di alto livello.