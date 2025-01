Le due possibilità di formazione

Le gru sullo sfondo, lache lavora.non è una regola, ma può essere una metafora: nonostante i fondi (sul mercato), tutto si fa in maniera più che graduale. E allora, eccoci qui, primo trofeo in palio della stagione. Pure in una manciata di minuti. Si parte, cioè si è partiti, in direzione Supercoppa, per la qualenon avrà tanto da inventarsi, ma qualcosina sì. Qualcosa di diverso, quantomeno.Quando s'inaugura la vigilia, le idee di formazione sono esattamente due. La prima: continuare così, e dare continuità a questo Thuram in forma straripante, reduce da una doppietta che vale pure i primi due gol in Serie A. La seconda: tornare a immaginarsi a cinque stelle.Considerando lo stato di forma del francese, è altamente probabile che Khephren possa essere confermato, dando dunque nuovamente spazio a un. Di Gregorio sarà portiere di coppa, Savona da una parte e Cambiaso (stavolta!) dall'altra agiranno sulle rispettive corsie. In mezzo Kalulu e Gatti non potranno rifiatare.A centrocampo il nodo da sciogliere è praticamente quello lì, non si va oltre, non si va diversamente.vanno verso la conferma, conspostato così sulla trequarti. A destra ancora(ma Weah è recuperato e Nico scalpita), a sinistra piùdi tutti.è l'unico a mettere realmente in difficoltà, che potrebbe optare per una Juventus a trazione anteriore. Ricordate, pure per capire: non c'è domani, oltre i 90 minuti. Se si pareggia, ci sono i rigori. Si sta allenando pure su questo Dusan, lui sì che è intoccabile.