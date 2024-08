Non solo mercato in entrata. E cioè Kalulu , e quindie - magari - Teun. La Juventus lavora e deve necessariamente farlo su più fronti, in particolare su quello delle uscite. Ci sono 9 giocatori fuori dal progetto di Thiago Motta : una rivoluzione. Si va dai ben pagati Szczesny e Chiesa, alle situazioni più complicate come quella di. Fino a chi non ha trovato terreno fertile sul mercato, alle proprie condizioni: eccoInsomma: c'è da fare, eccome se c'è da fare. E nei prossimi giorni, prima del calcio d'inizio del campionato, di queste situazioni almeno tre potrebbero sbloccarsi in maniera piuttosto chiara e altrettanto netta. No, non parliamo dei macro-problemi, di quelli di cui. Parliamo di tre giocatori però con il loro peso specifico nella vecchia Juve, e come uscite non sono da sottovalutare.