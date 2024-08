Share





di Agresti e Corbo

E alla fine arriva Kalulu. Come nome, eh, niente di più al momento. Però la Juventus fa sul serio, questo possiamo assolutamente assicurarlo. I bianconeri sono ancora alla ricerca di un centrale di difesa e il nome del milanista ad oggi passa in pole position. C'è tutto: ci sono le intenzioni, le idee chiare.



C'è persino l'offerta al Milan di Ibrahimovic, che la sta prendendo seriamente in considerazione.



L'offerta per Kalulu

La prima proposta dei bianconeri è di 3 milioni per il prestito oneroso e 14 per il diritto di riscatto. Per il momento il Milan preferisce diverse soluzioni, come la cessione a titolo definitivo o comunque un impegno più concreto della Juve per l'acquisto finale del giocatore.



Al momento non sono previsti rilanci, semmai si continuerà a parlare e lo si farà proprio in queste ore. L'obiettivo delle due squadre è chiudere la faccenda in fretta, in un senso o nell'altro.

L'okay del giocatore

Passo fondamentale è il placet del calciatore. Kalulu ha già aperto alla possibilità di passare alla Juventus e non si opporrebbe certamente al trasferimento. La Juve punta sull'okay del calciatore, con il quale non ci sarebbe alcun problema a trovare successivamente l'accordo per l'ingaggio.