Dopo Nico Gonzalez arriverà un altro esterno: gli obiettivi della Juventus

La strategia se partono sia Chiesa che Kostic

Si sapeva che sarebbero stati giorni intensissimi per lachiamato a chiudere o portare avanti diverse operazioni di mercato in pochi giorni. Ecco che nel week end si sblocca definitivamente il primo e non certo ultimo rinforzo che arriverà a Torino da qui al 30 agosto. . Questa era una delle operazioni per cui la dirigenza bianconera aveva lavorato maggiormente negli ultimi giorni. Ma intanto il club ha portato avanti anche altre trattative.Lo abbiamo detto e lo ripetiamoIntanto arriverà Nico, il primo. E poi? Sono due le piste calde, entrambe che portano all'estero.rispettivamente al Porto e al Manchester United. Cosa hanno in comune? Che entrambi non sono stati convocati per le sfide odierne. Per Conceicao l'esclusione è legata solamente a dinamiche di mercato mentre per l'inglese c'è anche una componente tecnica da parte dell'allenatore, che proprio oggi ha parlato del futuro di Sancho Un esterno è di fatto ormai arrivato, il secondo arriverà da qui alla fine del mercato. E se gli acquisti in quel reparto fossero addirittura tre? Uno scenario non semplice sicuramente ma da non escludere. Nel frattempo infattche è finito nel mirino proprio della Fiorentina. Se entrambi i giocatori lasciassero Torino, a quel punto si aprirebbe uno spiraglio per acquistare anche il "terzo" esterno.