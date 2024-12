Verso Juventus-Manchester City: i dubbi di formazione

Conceicao o Weah, chi gioca

Tutto deciso? Quasi, c'è ancora qualche dubbio sullache affronterà ilall'Allianz Stadium. In particolare sono tre i posti ancora in gioco nella formazione che scenderà in campo questa sera contro la squadra di Pep Guardiola. Unico reparto già scelto senza dubbi è il centrocampo, dove insieme acon Fagioli che si siederà in panchina insieme ai rientranti Mckennie e Douglas Luiz.In porta torna Michele Di Gregorio dopo due partite consecutive giocate da Mattia Perin. Il primo vero dubbio riguarda la difesa e tutto o quasi è legato ad Andrea Cambiaso. Se l'esterno italiano darà garanzie sulla condizione fisica, allora giocherà a sinistra con uno traa destra (favorito il primo). In caso contrario, allora ci sarebbe spazio per entrambi; difficile pensare a Rouhi titolare al posto di Cambiaso.In attacco invece, da tenere ancora aperto il ballottaggio sulla destra traKenan Yildiz torna titolare e quindi solo uno tra l'ex Porto e lo statunitense partirà dal primo minuto. In vantaggio c'è Conceicao, che in questa Champions ha già dimostrato di poter essere decisivo e sogna di rivivere una notte come quella di Lipsia. Come tutta la Juventus.