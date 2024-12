Cambiaso gioca contro il Manchester City?

La vigilia dinon ha tolto ogni dubbio sulla formazione che schiererà in campo per Thiago Motta. Tutte le attenzioni sono riservate alle condizioni diche ieri si è allenato con il resto del gruppo aumentando le chance di essere convocato e giocare titolare contro i Campioni d'Inghilterra.Cambiaso convive da qualche giorno con problemi alla caviglia sinistra, peggiorati dopo la botta subita contro il Bologna nell'ultima partita di campionato. distrazione capsulo-legamentosa alla caviglia, di entità moderata, questo il bollettino medico dopo gli esami effettuati nella giornata di domenica. L'esterno della Juve giocherà contro il City? Thiago Motta in conferenza ha lasciato aperti tutti gli scenari: "Lui vuole esserci. OggiSe sta bene giocherà, se non si sente al 100% non lo farà e aspetteremo per le prossime partite. Vediamo domani come sta".Sensazioni positive dunque per vederlo in campo dal primo minuto ma tutto dipenderà dalle sensazioni del giocatore questa mattina.Ore decisive quindi; se non dovesse farcela, allora pronto Danilo a sinistra con Savona sulla corsia opposta.