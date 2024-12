Juve-Manchester City, dove vederla in tv e streaming

Partita: Juventus-Manchester City

Data: mercoledì 10 dicembre 2024

Orario: 21.00

Canale tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

Juventus-Manchester City, le probabili formazioni

La Juventus riprende il cammino europeo sfidando ilin una partita cruciale per la classifica della nuova Champions League, arrivata alla terzultima giornata della fase campionato. L'obiettivo comune è conquistare punti preziosi per avvicinarsi alla top 8, che garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale.Attualmente, i bianconeri occupano la diciannovesima posizione, mentre i Citizens sono diciassettesimi, entrambi con 8 punti. Entrambe le squadre attraversano periodi difficili: la Juventus di Thiago Motta arriva dal pareggio con il Bologna, mentre il City di Guardiola ha raccolto appena un punto contro il Crystal Palace e vanta solo una vittoria nelle ultime nove gare, con due pareggi e sei sconfitte. Questo sarà il sesto confronto europeo tra le due formazioni. Gli ultimi risalgono al 2015, quando i bianconeri si imposero 2-1 in trasferta e 1-0 in casa. L'unico successo del Manchester City risale invece al 1976.