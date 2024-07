Juventus, la giornata LIVE: visite mediche al J Medical

Altro giorno molto intenso in casa Juventus e soprattutto al J Medical, dove stanno arrivando tanti giocatori per svolgere le visite mediche di rito prima di cominciare la stagione. A prendersi la scena è stato ovviamente Khephren Thuram; il nuovo acquisto bianconero è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi presenti. Si è rivisto anche Arek Milik , che svolgerà alcune terapie dopo l'infortunio. Al J Medical sono arrivati soprattutto tanti giovani. Segui su IlBianconero.com la giornata LIVE con tutti gli aggiornamenti.Giornata di visite mediche per tanti giocatori bianconeri. Tutti gli aggiornamenti LIVE dal J MedicalTest per altri due giovani della Next Gen, Muharemovic e Sekulov.Tanto entusiasmo per l'arrivo del nuovo acquisto, Adzic; il talento classe 2006 si unirà inizialmente alla prima squadraI primi ad arrivare al J Medical per le visite mediche sono Daffara, Nonge e Cerri.