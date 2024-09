La vigilia, e che vigilia.si avvicina e lo fai coi botti, ma soprattutto con la rabbia dei tifosi del Napoli. E' stato infatti reso ufficiale il divieto di accesso ai residenti nella provincia di Napoli, nonostante il pochissimo preavviso e il match che si disputerà alle ore 18. Insomma: una beffa bella e buona, che non ha lasciato certo tranquilli i supporters azzurri. Alcuni hanno annunciato che saranno ugualmente in città.Intanto, laha svolto la rifinitura di rito e domani si ritroverà in attesa della partita dello Stadium, dove tornerà l'ex indimenticato Antonio: è la prima volta con il pubblico sugli spalti. E sono passati 10 anni dallo strappo di luglio, ma nessuno ha scordato quanto fatto per i colori bianconeri. In campo e in panchina.