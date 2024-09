Juventus-Napoli, le ultime su Federico Gatti

Il difensore classe 1998 della Juventus Federicoera uscito anzitempo nella gara di Champions League contro il PSV. Un problema alla caviglia sinistra che aveva fatto crescere l'apprensione nei tifosi in vista del big match di domani alle ore 18 allo Stadium contro il. Il tecnico bianconero Thiago Motta ha risposto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) riguardo le condizioni del difensore ex Frosinone. Le sue parole:"Federico è a disposizione, non abbiamo solo Milik e Conceicao. Oggi ha fatto allenamento bene e ci sarà".





