Il portiere polacco Wojciechdopo aver lasciato laha scelto di lasciare il calcio giocato e questa è ormai una storia nota. I tifosi in seguito al suo ritiro avevano chiesto a gran voce un tributo al portiere che in queste ultime stagioni ha difeso con orgoglio ed affetto la porta della Juventus. La risposta è arrivata ed infatti domani a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida tra Juventus e Napoli (calcio d'inizio alle 18) il portiere sarà sul prato dello Stadium per prendersi il tributo e l'ultimo saluto da parte dei tifosi.





