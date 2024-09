Le scelte di Thiago Motta per Juventus-Napoli



La probabile formazione della Juventus contro il Napoli

Di Gregorio

Kalulu

Gatti

Bremer

Cambiaso

Locatelli

Mckennie

Nico Gonzalez

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

Come un terno sulla ruota di: deve andare bene per prendere il bottino grosso. Ci sono più certezze sullo stato d'animo dellache sulla formazione che ha in testa, pronto a vivere il suo primo "pressure test" contro il. Match bello, carico di significato, però pure delicato: arriva dopo due pareggi consecutivi e farne un terzo, o perdere, potrebbe rompere l'equilibrio ritrovato dopo la vittoria con il PSV. Vedremo.Nel frullatore di pensieri di, laha di nuovo un vestito diverso. Ha accantonato il 4-2-3-1 e si è trincerato nuovamente sul 4-1-4-1: ha più soluzioni, con le due mezzali a supporto della punta. E ha avuto risposte, poi, dagli esterni dal punto di vista dell'atteggiamento difensivo. Così ha riscoperto McKennie, uno che corre ovunque e non si risparmia. Così ha ingabbiato però pure Koopmeiners: ecco perché non è (ancora) decisivo negli ultimi metri, è che corre di più, un po' di più.Detto del modulo, capiamo allora gli interpreti.torna tra i pali, in difesa si va con gli ormai titolarissimi:non si può togliere,nemmeno. Terzini fatti, in mezzo:sta bene e non ha nemmeno bisogno di stringere i denti.c'è e lo affiancherà. In mezzo, altra bocciatura per, connel ruolo di incursori. Esterni:a destra,a sinistra. In mezzo, Dusan