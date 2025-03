Pressing alto, aggressività e... Locatelli in difesa: i punti fermi della 'nuova' Juventus di Tudor

Le parole chiave saranno. Si ripartirà da qui allacon, in una vera e propria rivoluzione rispetto al calcio diche invece era innanzitutto palleggio. Il tecnico croato non è un integralista, tutt'altro: si adatta alle esigenze del momento in base alle caratteristiche dei suoi giocatori, senza cambi vorticosi né esperimenti continui, dai quali però pretende la massima disponibilità. Qualche eccezione, però, potrebbe esserci , almeno per quanto riguarda i ruoli e la loro interpretazione (ne abbiamo parlato anche qui).

Locatelli cambia ruolo con Tudor?

La possibile formazione di Tudor

A cominciare dalla linea difensiva (a tre e non più a quattro), dove c'è la tentazione di schierare al centro(che sarà confermato come capitano, secondo Tuttosport) per sfruttarne le proprietà di palleggio e la visione da dietro. Per il resto, Tudor incastrerà i vari tasselli negli spazi abituali, partendo da un sistema di gioco che potrebbe variare, ma leggermente, tra, a seconda degli equilibri che la squadra riuscirà a trovare. Di certo è forte il desiderio di schierare tutti insieme, anche dall'inizio, ma servirà trovare una progressiva stabilità.Certamente il serbo classe 2000 tornerà protagonista dopo mesi in cui era finito ai margini, eventualmente anche al posto del francese, così come il giovane turco che sarà più vicino alla porta, tra le linee.potrebbe rendersi utile addirittura come esterno a tutta fascia (ma da "riserva" di), allo stesso modo diche, dopo una stagione da vero jolly e "pilastro" della squadra, più difficilmente sarà titolare ma potrà comunque sfruttare la sua versatilità tra le corsie e il centrocampo. Sempre lì in mezzo,pare destinato a diventare un intoccabile, con Locatelli che, quando non sarà tra i centrali, si alternerà con(aspettando il pieno recupero di Douglas Luiz), che potrà agire pure da trequartista provando a tornare ai tempi dell'Atalanta.Spiega ancora Tuttosport: "sarà l'asso tattico per sparigliare le carte nell'ultima mezz'ora, i giovanisaranno valutati così come, che potrebbe ricominciare a vedersi dalle parti della prima squadra dopo essere stato parcheggiato da Motta in Next Gen, e, finora ai margini nelle scelte. Dietro,è una certezza, così come, mentresi giocheranno il posto da centrale a sinistra".Chiaramente Tudor, pur ponderando bene ogni scelta, dovrà fare in fretta a modellare una Juventus sì vicina ai suoi principi, ma soprattutto vincente, che possa andare a conquistare almeno l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico sembra avere le idee chiare: ora non gli resta che attendere il ritorno di tutti i Nazionali alla Continassa per avere la squadra al completo e iniziare la vera preparazione della sfida casalinga di sabato contro il





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui