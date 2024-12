Nonostante le numerose assenze dovute a infortuni, ladovrà andare necessariamente a caccia di una vittoria nel match di questa sera contro il, che rimane un'avversaria di caratura tecnica molto inferiore e dunque sicuramente abbordabile. C'è anche un dato, a questo proposito, che fa riflettere e che potrebbe "esaltare" i bianconeri. Quella pugliese è la squadra che ha segnato meno nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione: solo sei reti per i giallorossi - l'ultima porta la firma di Patrick Dorgu -, che hanno avuto una percentuale realizzativa del 3.6%, la più bassa finora nelle competizioni prese in oggetto.