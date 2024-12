Lecce-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Partita : Lecce-Juventus

: Lecce-Juventus Data : domenica 1 dicembre 2024

: domenica 1 dicembre 2024 Orario : 20.45

: 20.45 Canale TV : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN

Lecce-Juventus, le probabili formazioni

La quattordicesima giornata di Serie A vede laaffrontare ilallo Stadio Via del Mare. I bianconeri arrivano a questa sfida reduci dal doppio 0-0, in campionato contro il Milan e in Champions League contro l'Aston Villa, e quindi con l'obiettivo di tornare alla vittoria.Il, invece, viene da una fondamentale vittoria nello scontro salvezza contro il Venezia, nel giorno dell'esordio sulla panchina salentina di, subito vincente al debutto grazie al goal decisivo di Dorgu allo Stadio Penzo.ha gli uomini contati a causa di un'emergenza infortuni che non lascia tregua alla sua Juventus. Di conseguenza per il tecnico bianconero le scelte sono praticamente obbligate.