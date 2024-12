La situazione di Dorgu sul mercato

Occhi sulper la sfida di questa sera - da vincere - ma anche per una sessione di mercato ormai alle porte. Laavrà un osservato speciale allo stadio "Via del Mare", un giocatore che in realtà ha già monitorato da vicino, tramite uno scout, nella sfida di settimana scorsa a Venezia . Si tratta di, laterale danese classe 2004 che sta crescendo notevolmente in questa stagione tanto da aver già segnato tre goal in dodici presenze, di cui uno decisivo proprio contro i lagunari.Il 20enne, nato a Copenhagen da genitori di origini nigeriane, è uno dei talenti più in vista di questa Serie A, sul quale non a caso hanno messo gli occhi anche altre big come Napoli e Milan, oltre che Tottenham e Chelsea all'estero. Difficile, comunque, che possa cambiare maglia già a gennaio, salvo formule creative (di cui la Juve è abbastanza esperta...). Senza sottovalutare il rischio di un'asta per accaparrarselo in estate.





