Mercato Juventus: le ultime su Hancko, Antonio Silva e Tomori

Doppio fronte aperto in casaper quanto riguarda il mercato: quello in attacco, tra la situazione di Zirkzee Vlahovic. E poi quello in difesa, dove la linea strategia dei bianconeri non è cambiata. Servono due acquisti a gennaio per coprire i vuoti lasciati dagli infortuni di Bremer e Cabal, a cui sia aggiungerà la partenza di Danilo.i, già nella prima metà del mese.Sono tre i profili su cui la Juventus si è mossa concretamente in queste settimane, due arrivano dall'estero, ovveroTre giocatori che interessano molto e che stanno vivendo situazioni differenti con le rispettive squadre.Hancko è il giocatore che la Juventus aveva già visionato e studiato in ottica estate: l'idea del club infatti era ingaggiarlo da giugno in avanti. L'emergenza nel reparto arretrato però ha spinto la Juve a cercare di anticipare per il difensore del Feyenoord.visto che Hancko è un titolarissimo e non c'è la volontà di cederlo a metà stagione se non per una grande offerta (valutazione di 25-30 milioni).Decisamente diversa la situazione di Antonio Silva con il Benfica. Il classe 2003 è stato nuovamente escluso nell'ultima partita e per questo si aprono le porte dell'addio. Il punto è come. L'entoruage del giocatore, Jorge Mendes, ha dichiarato apertamente che Silva gradisce il trasferimento a Torino e spinge perché ciò accada.Qui si gioca la partita, serve un compromesso per arrivare alla fumata bianca.Prima dell'esonero di Fonseca nel Milan, Tomori sembrava aver scalato le gerarchie nelle priorità difensive della Juve. Con l'arrivo di Sergio Conceicao invece la trattativa tra i bianconeri e l'inglese si è fermata. Tomori ha ritrovato un posto da titolare e adesso il giocatore, che aveva aperto ai bianconeri, non avrebbe problemi a restare a Milano. Ma soprattutto il Milan torna ad avere "forza" nella trattativa, potendo rimanere più rigida sulle richieste economiche.Nella lista degli obiettivi, spunta un nuovo nome, ovveroSecondo quanto riferito da Tuttosport, il classe 2003 del Chelsea è finito nei radar della Juventus. Gli inglesi potrebbero prestarlo senza vincoli e la Juve sta riflettendo sull’opportunità.