C'è molto movimento in casa Juve per quanto riguarda le corsie esterne. Non solo la situazione di Federico Chiesa ma anchee quello di Filip Kostic.Il nome in cima alla lista per le corsie esterne, riferisce il Corriere dello Sport, è Greenwood. Il ventiduenne del Manchester United nella stagione da poco conclusa si è rilanciato ad alto livello al Getafe. Secondo Giuntoli e Motta si tratta dell’innesto ideale per il 4-3-3 del nuovo corso (che andrebbe naturalmente bene anche se si scegliesse il 4-2-3-1 o il 4-1-4-1). Più diIl Manchester United spara alto per il classe 2001; sCifra esagerata, in ogni caso, perché l’inglese andrà in scadenza nel 2025, scrive il quotidiano. Alla Continassa però prima di affondare il colpo aspettano le uscite; quella di Chiesa garantirebbe al club le risorse necessarie per fare l'investimento su Greenwood.