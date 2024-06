Juventus, si avvicina Douglas Luiz: la richiesta dell'Aston Villa

Prosegue senza sosta la trattativa tra Juventus e Aston Villa per Douglas Luiz. Il club inglese per ragioni di fair play finanziario vuole cedere il centrocampista brasiliano entro il 30 giugno e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l'operazione andrà in porto. I bianconeri nelle ultime ore si sono ulteriormente avvicinati al giocatore. Le parti, al momento, sono più vicine ma si cerca ancora un'intesa economica. Per cedere Douglas Luiz, riferisce Sky Sport, l'Aston Villa ha chiesto alla Juventus una cifra significativa. Il club bianconero vorrebbe abbassare la richiesta economica dell'Aston Villa e la trattativa tra i club va quindi avanti.