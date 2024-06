Juventus-Federico Chiesa: la situazione

Chiesa può lasciare la Juve a parametro zero?

Chiesa, la novità da Napoli

. Saranno giorni cruciali per capire quale direzione prenderà la storia tra la Juve e Chiesa. Sul tavolo ci sono due scenari:Ci sarebbe poi una terza via, che alla Continassa non vogliono prendere in considerazione.Che succede se le parti non arrivano ad un accordo sul contratto e allo stesso tempo non emergono offerte che il club ritiene adeguate per cedere il giocatore? Il punto è se ci sia effettivamente la possibilità che il classe 1997 inizi la stagione in bianconero con il contratto in scadenza a giugno 2025. Questo sarebbe chiaramente lo scenario peggiore per la Juve, che farà di tutto per evitare che ciò possa accadere. SAnche da parte dello stesso Chiesa, c'è la volontà di trovare una soluzione evitando così un "Dybala 2.0"che lasciò a parametro zero i bianconeri nel 2022. In quel caso infatti i dialoghi per il rinnovo di contratto ci furono a stagione in corso e andarono avanti per mesi. La svolta arrivò a marzo, quando la "vecchia" dirigenza comunicò all'argentino l'interruzione dei colloqui e quindi la fine della sua avventura a Torino. Cristiano Giuntoli si è mosso con anticipo proprio per scongiurare questo scenario.Secondo Repubblica, Giovanni Manna ha ripreso i contatti con Mamuka Jugeli (l'agente di Kvaratskhelia) per rinnovare il contratto e respingere così l'assalto del Psg per il georgiano. E' evidente che in caso di cessione di Kvaratskhelia, il Napoli avrebbe le risorse economiche (oltre a spazio in rosa) per un grande colpo e tutto porterebbe all'esterno della Juventus. E' probabile che il Napoli provi comunque ad accontentare Antonio Conte ma se fosse confermato il rinnovo di Kvaratskhelia, dovrà farlo con minor forza economica.