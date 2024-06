Juventus, da Szczesny a Chiesa: tutti i casi che Giuntoli deve risolvere

La situazione di Kostic e Arthur

Mckennie e Iling in uscita?

John Elkann qualche mese fa con laaveva dato le chiavi della Juventus a Cristiano Giuntoli.a dimostrazione della fiducia riposta. E il dirigente non ha esitato a prendere il "comando" delle operazioni.L'accordo con il Monza per Michele Di Gregorio aveva lasciato qualche perplessità ad alcuni tifosi bianconeri vista la presenza in rosa di Szczesny e Perin. Il rischio era quello di ritrovarsi con tre portieri top, troppi anche in una stagione che vedrà la Juventus impegnata su cinque competizioni. Non succederà, perché il polacco è ad un passo dall'addio,. Una delle priorità del club era risparmiare gli oltre 6 milioni che guadagna Szczesny; un ingaggio troppo pesante per la nuova filosofia societaria. E. Una strategia che si è dimostrata vincente.Ne rimangono altri su cui adesso Giuntoli si concentrerà. In primis chiaramente quello legato aAnche lui come Szczesny ha il contratto in scadenza nel 2025. Il piano della dirigenza è chiaro; o il giocatore rinnova (l'idea era di un prolungamento di un anno) o sarà ceduto in estate evitando l'addio a zero tra un anno e soprattutto una convivenza non semplice nei prossimi mesi.Se Chiesa non è al centro del progetto al momento,o e ci sono sirene turche in particolare sul giocatore.situazione "spinosa" che la Juve si porta dietro ormai da anni. Cederlo a titolo definitivo è complicato perché servirebbero circa 20 milioni di euro per evitare una minusvalenza. Non finisce qui però il lavoro in uscita del dirigente, che dovrà occuparsi anche di altri giocatori in scadenza tra un anno.Nonostante l'ottima stagione, lo statunitense rappresenta un altro caso da risolvere perché i dialoghi tra l'entourage e il club non hanno portato ad un'intesa anzi, c'è distanza tra le parti sull'aspetto economico. E. Ovvero inserirli nellaI dialoghi sono andati avanti anche negli ultimi giorni con l'Aston Villa.Una mossa alla volta, Giuntoli porta avanti la strategia del club e lo fa a modo suo, con estrema fermezza e senza tentennamenti, come dimostra il caso Szczesny o, facendo un passo indietro, la scelta su Thiago Motta, da mesi unico vero profilo sondato dalla Juve per sostituire Massimiliano Allegri. Il lavoro è ancora tanto ma